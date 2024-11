CIA-Mitarbeiter soll Pläne zu Israels Angriff auf Iran geleakt haben

Gegen einen US-Geheimdienstmitarbeiter wurde Anklage wegen Spionage erhoben, nachdem im vergangenen Monat streng geheime Dokumente an die Öffentlichkeit gelangt waren, die Israels Pläne für einen militärischen Angriff auf den Iran enthielten.

Asif W. Rahman, der für die Central Intelligence Agency ( CIA ) arbeitet, wird am Donnerstag in Guam vor Gericht erscheinen. Ihm wird zwei Fälle der vorsätzlichen Speicherung und Weitergabe von Informationen zur nationalen Verteidigung vorgeworfen, berichtete die New York Times am Mittwoch.

Die Dokumente beziehen sich auf die militärischen Planungen Israels für einen Vergeltungsschlag gegen den Iran nach dem Raketenangriff vom 1. Oktober, dem größten Angriff Teherans auf seinen regionalen Feind in der Geschichte, sowie auf eine Eskalation des Nahostkonflikts, der durch die Terroranschläge der Hamas auf Israel im Oktober 2023 ausgelöst wurde.