Tauziehen um auf Fidschi gestrandete Oligarchen-Superjacht

Polizeibeamter an Bord

An Bord der "Amadea" waren jedenfalls weder Chudainatow noch Kerimow, als die Jacht vor gut drei Wochen in die Gewässer von Fidschi einfuhr. Wie geht es nun weiter? Die "Amadea" bleibt zunächst in der Queens Wharf von Lautoka, bis das letzte juristische Wort gesprochen ist. Die 25-köpfige Besatzung darf im Wechsel aufs Schiff, um dort nötige Arbeiten zu verrichten. Damit niemand auf die Idee kommt, die Jacht aufs Meer hinaus zu steuern, ist allerdings ständig ein Polizeibeamter aus Fidschi an Bord.

Fidschi unterstützt Sanktionen gegen Moskau

Der Inselstaat hat bereits deutlich gemacht, dass er die Sanktionen gegen Moskau unterstützt, die politischen Lager ziehen in der Frage an einem Strang. "Fidschi hat bei den Vereinten Nationen dafür gestimmt, das Vorgehen Russlands zu verurteilen", sagte Oppositionsführer Viliame Gavoka zuletzt. "Wir stehen zu jeder Sanktion der Weltgemeinschaft gegen die Russen und das, was sie in der Ukraine tun." Die Oligarchen können also auch in dem weit entfernten Archipel kaum auf Milde hoffen.