Italien: Oligarchen-Vermögen um knapp eine Milliarde Euro beschlagnahmt

Aus Mailand Andrea Affaticati

Die italienische Finanzpolizei hat rasch reagiert: Die von der EU-Kommission verfasste Black List mit Oligarchen, die dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe stehen und deren Besitztümer zu beschlagnahmen sind, wurde schnell abgearbeitet. Mittlerweile wurden Jachten und Luxusvillen in einem Wert von knapp einer Milliarde Euro beschlagnahmt.

Darunter auch die drei Villen des russischen TV-Moderator Wladimir Solowjew am Comer See, um die es jüngst große Aufregung gab: Eine Villa wurde nämlich in Brand gesetzt, bei einer anderen rote Farbe in den Pool geschüttet, und auf das Eingangstor wurde „Wladimir Solowjew Mörder“ geschrieben. Auch die Villa von Petr Aven und die von Alischer Usmanow in Sardinien sowie das in der Nähe der toskanischen Stadt Lucca gelegene Anwesen von Oleg Sawtschenko stehen unter Versiegelung. Außer dem TV-Moderator Solowjew haben sich die anderen Oligarchen still verhalten.