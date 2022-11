Selenskij fordert von UN-Sicherheitsrat "sehr harte Reaktion"

Nach russischen Angriffen auf kritische Infrastruktur in der Ukraine hat der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskij vor dem UNO-Sicherheitsrat eine weitere Verurteilung Moskaus gefordert. Russland mĂŒsse deutlich als terroristischer Staat bezeichnet werden, forderte Selenskij am Mittwoch per Video von dem Gremium in New York. Der ukrainische PrĂ€sident forderte außerdem eine "sehr harte Reaktion". Die Ukraine könne nicht die Geisel eines "internationalen Terroristen" sein, sagt Selenskij.

Das Treffen des Rates war zuvor nach einer Forderung von Selenskij kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt worden.

Die Angriffe auf die kritische Infrastruktur, die zu weitreichenden StromausfĂ€llen gefĂŒhrt hĂ€tten, seien "Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagte Selenskij. Er forderte mehr UnterstĂŒtzung bei der Luftabwehr und bat darum, dass Expertenteams der Vereinten Nationen die SchĂ€den untersuchten.

Scharfe Verurteilung der russischen Angriffe auf Infrastruktur

Zuvor hatte die UNO-Beauftragte fĂŒr politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, die Angriffe auf die kritische Infrastruktur scharf verurteilt. Solche Angriffe seien nach internationalem Menschenrechtsgesetzen untersagt und bei VerstĂ¶ĂŸen dagegen mĂŒssten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Auch Frankreichs PrĂ€sident Emmanuel Macron bezeichnete die russischen Angriffe auf die ukrainische Strom- und Wasserversorgung als Kriegsverbrechen, die Konsequenzen haben mĂŒssten. "Heute fanden massive Bombenangriffe auf die Ukraine statt, wodurch große Teile des Landes ohne Wasser und Strom blieben", sagte Macron am Mittwochabend. "Jeder Schlag gegen zivile Infrastruktur stellt ein Kriegsverbrechen dar und darf nicht ungestraft bleiben."

Fortschritte bei Wiederherstellung der Stromversorgung

Unterdessen machten Techniker nach offiziellen ukrainischen Angaben Fortschritte bei der Wiederherstellung der Stromversorgung. In 15 Verwaltungsgebieten gebe es teilweise wieder Strom, teilte der Vizechef des PrÀsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko, am Mittwochabend in Kiew mit. In der Hauptstadt selbst werde die kritische Infrastruktur wie KrankenhÀuser wieder versorgt, danach seien private Verbraucher dran.

Bis zum Abend seien landesweit 2.750 Notfallanlaufstellen in Betrieb gegangen, in denen es Heizung, Licht, Wasser, Internet und Telefon fĂŒr die BĂŒrger gibt.

Tote und schwere SchÀden in Kiew

Die russische Armee hatte die Ukraine am Mittwoch mit etwa 70 Raketen beschossen und erneut schwere SchĂ€den an der Infrastruktur angerichtet. In Kiew waren nach Angaben von BĂŒrgermeister Vitali Klitschko 80 Prozent der Haushalte ohne Strom und Wasser. Nach Angaben des Innenministeriums wurden zehn Menschen durch den Beschuss getötet.