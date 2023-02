Selenskij nimmt russische Atomindustrie ins Visier und fordert Sanktionen

Vor dem Hintergrund des seit fast einem Jahr andauernden Kriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij weitere westliche Sanktionen gegen Russland gefordert - etwa gegen dessen Atomenergie-Branche.

"Es ist nicht einfach. Es gibt einen gewissen Widerstand", sagte Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft am Sonntag. Details nannte er nicht, doch ist die Abhängigkeit von russischer Atomtechnologie und Uran-Lieferungen in einigen EU-Staaten groß.