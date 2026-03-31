Wie der Kreml in der Ukraine sein "Neurussland" baut

Russland treibt einen massiven Ausbau der Infrastruktur und Industrie in den besetzten Gebieten der Ukraine voran. Hunderte Millionen Dollar fließen in Straßen, Bahnlinien, Häfen und Industrieanlagen. Ziel ist es nicht nur, den Krieg logistisch zu unterstützen, sondern die Gebiete langfristig enger an Russland zu binden. Moskau bezeichnet die besetzten Regionen im Osten und Süden der Ukraine - darunter Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson - offiziell als "Neurussland". Während im Westen der besetzten Gebiete weiter gekämpft wird, entstehen weiter östlich neue Verkehrsachsen und Handelsstrukturen.

"Sie haben alles so schnell umgesetzt" Im Zentrum steht ein weit verzweigtes Verkehrsnetz. Eine neue, mehr als 500 Kilometer lange Bahnlinie soll die Regionen miteinander und mit Russland verbinden. Parallel entsteht die sogenannte "Noworossija-Autobahn" - ein Teilstück des "Asowschen Rings", einer geplanten Rundstrecke von rund 1.400 Kilometern, die die besetzten Gebiete mit Russland und der Krim verbinden und nach russischen Angaben bis 2030 fertiggestellt werden soll. Laut Reuters-Auswertung von Satellitendaten wurden zwischen 2022 und 2025 mehr als 2.500 Kilometer an Straßen und Schienenwegen neu gebaut, repariert oder modernisiert. Das Vorgehen erinnert an die Annexion der Krim 2014, vollzieht sich aber in einem deutlich höheren Tempo. "Die Russen haben in drei Jahren Besatzung der neuen Gebiete so viel erreicht wie in zehn Jahren auf der Krim", sagt Olha Kuryschko, die Beauftragte des ukrainischen Präsidenten für die Krim. "Sie haben alles so schnell umgesetzt, so viel Geld ausgegeben und noch eins draufgelegt. Die Krim war ihr Übungsgelände."

Die Infrastruktur dient mehreren Zwecken: Sie erleichtert den Transport von Truppen und Militärgerät, aber auch von Rohstoffen wie Kohle und Getreide. Gleichzeitig schafft sie wirtschaftliche Verflechtungen, die eine Rückgabe der Gebiete an die Ukraine erschweren dürften. "Der wichtigste Faktor für Russland ist die Infrastruktur", sagt ein Vertreter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, der namentlich nicht genannt werden wollte. Sie sei entscheidend, um den Nachschub für die eigenen Truppen zu sichern. Ausverkauf von Bodenschätzen und Ackerland Auch Häfen spielen eine zentrale Rolle. Anlagen am Asowschen Meer, etwa in Mariupol und Berdjansk, werden ausgebaut und wieder für den internationalen Schiffsverkehr geöffnet. Satellitenbilder zeigen neue Lagerhallen und wachsende Umschlagplätze. Parallel erschließt Russland gezielt Ressourcen. Russische Zolldaten zeigen, dass zwischen März 2022 und März 2025 mindestens 508.500 Tonnen Kohle im Wert von 13,2 Millionen US-Dollar (11,46 Mio. Euro) aus den besetzten Regionen exportiert wurden, unter anderem an Unternehmen in der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Über staatliche russische Auktionen werden zudem Minen und Agrarflächen vergeben. Darunter befindet sich die Goldmine Bobrykiwske in der Region Luhansk. Ihr Goldvorkommen von rund 1,64 Tonnen hat einen geschätzten Marktwert von fast 260 Millionen Dollar. Die Abbaurechte wurden laut Verkaufsunterlagen für 9,7 Millionen Dollar an ein Unternehmen vergeben, das vom russischen Bergbaukonzern Poljanka kontrolliert wird. Zuvor hatte eine australische Firma die Mine entwickelt, musste ihre Arbeit jedoch 2014 nach der Besetzung der Region durch prorussische Separatisten einstellen. 11,8 Milliarden Dollar für den Aufbau der besetzten Gebiete Insgesamt hat Russland nach Reuters-Berechnungen rund 11,8 Milliarden Dollar für den Aufbau der besetzten Gebiete zwischen 2024 und 2026 eingeplant – deutlich mehr als für viele eigene Regionen. Präsident Wladimir Putin spricht von einem groß angelegten Programm zur "Wiederbelebung historischer russischer Gebiete". Sein Sprecher Dmitri Peskow erklärte gegenüber Reuters, die Gebiete seien ein integraler Bestandteil der Russischen Föderation. "Das steht in der Verfassung des Landes." Für Beobachter zeigt das vor allem eines: Moskau setzt auf Dauer. "Wie Russland dort investiert, deutet darauf hin, dass es nicht die Absicht hat, diese Gebiete zurückzugeben", sagt die Sicherheitsexpertin Karolina Hird vom Washingtoner Institute for the Study of War.