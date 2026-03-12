Sparkurs: Russland bereitet mögliche Budgetkürzungen vor

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die russische Regierung bereitet nach Reuters-Informationen eine Kürzung aller "nicht sensiblen" Ausgaben im diesjährigen Haushalt um möglicherweise zehn Prozent vor. Die endgültige Entscheidung hänge aber von der Beständigkeit des jüngsten Ölpreisanstiegs ab. "Das Finanzministerium hat die für die Verteilung der Haushaltsmittel zuständigen Stellen darüber informiert, dass Ausgabenkürzungen notwendig sind", sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur. "Diese überlegen nun, wo gekürzt werden kann", hieß es weiter. Die Regierung plant, mehr Geld in den Haushaltsreservefonds umzuleiten, um dessen Liquidität zu sichern. Die Maßnahme könnte mit einer entsprechenden Kürzung der Ausgaben einhergehen.

Russland sieht sich angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine mit sinkenden Haushaltseinnahmen aus Energieexporten und einer Konjunkturabschwächung konfrontiert, die sich auf die Steuereinnahmen aus anderen Wirtschaftsbereichen auswirkt. Finanzministerium: Keine Auswirkungen auf Ukraine-Krieg Das Finanzministerium erklärte auf Reuters-Anfrage lediglich, es diskutiere mit anderen Ministerien Maßnahmen zur Priorisierung der Haushaltsausgaben. Zudem hieß es, die Entscheidungen hätten keine Auswirkungen auf die Ausgaben für den von Russland als "spezielle Militäroperation" bezeichneten Krieg in der Ukraine oder auf die sozialen Verpflichtungen gegenüber den russischen Bürgern. Sie würden vielmehr dazu beitragen, eine Neuverschuldung zu vermeiden und die langfristige Stabilität der Staatsfinanzen zu erhalten.