Kramp-Karrenbauers schwieriger Weg ins Kanzleramt

Die CDU wieder auf 40 Prozent bringen, mehr auf die Basis hören, den Markenkern der Partei hervorheben – damit warb Annegret Kramp-Karrenbauer im Rennen um den Parteivorsitz der Christdemokraten Ende November. Seit sechs Monaten ist die 56-Jährige – kurz AKK – im Amt, ihre To-do-Liste ist lange.

Die Partei liegt aktuell bei knapp 25 Prozent in den Umfragen. Und das trotz neuer Vorsitzender, die einen anderen Weg einschlug und deutlich konservativer ist als ihre Vorgängerin Angela Merkel. Der Beweis, dass diese Richtung zum Erfolg führt, die offene rechte Flanke schließt, ist bisher ausgeblieben. Bei der EU-Wahl büßte die CDU mehr als sechs Prozentpunkte ein, verlor im Osten an die AfD, im Westen an die Grünen und war besonders für Wähler unter Dreißig unattraktiv. Was mit AKKs Umgang in puncto Klimaschutz und soziale Medien zu tun haben könnte. Aktivisten tat sie als Schulschwänzer ab, auf ein CDU-kritisches YouTube-Video reagierte sie zu spät und mit unklaren Aussagen, die ihr als „Angriff auf die Meinungsfreiheit“ ausgelegt werden konnten.

Die Netzcommunity tobte, in der Partei rumort es seither - auch mit Blick auf mögliche Neuwahlen. Nach sechs Monaten muss AKK wie schon zu Amtsantritt über sich lesen: Kann sie Kanzlerin? Etwas unaufgeregter könnte man feststellen, dass sie einen Fehlstart hingelegt hat und vielleicht noch den richtigen Gang finden muss.

Schwierig für sie: Es gibt in der CDU noch andere, die glauben zu wissen, in welche Richtung es gehen soll. Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, dem Kanzler-Ambitionen nachgesagt werden, kritisierte das Agieren ihres Hauses beim YouTube-Video, sprach sich in der Klimaschutz-Debatte für eine CO2-Steuer aus, die AKK ablehnt. Nun rief er am Wochenende dazu auf, am Merkel-Kurs festzuhalten. Er ortet das CDU-Erfolgsrezept in Merkels pragmatischer Art, Probleme zu lösen, „über die CDU-Stammwähler hinaus viele Bürger anzusprechen“, sagt er in der Welt am Sonntag.