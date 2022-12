Freie Fahrt für Kosovo-Bürger in die EU

Serbien droht



Im Nachbarland Serbien, das ja den Kosovo weiterhin nicht als Staat anerkennt, missbilligte Staatspräsident Aleksandar Vucic diese Verhaftung und kündigte an, dass er bei der Kosovo-Schutztruppe KFOR die Verlegung von bis zu 1.000 serbischen Soldaten und Polizisten in das Kosovo beantragen wolle. Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti reagierte darauf mit den Worten: „Serbien droht dem Kosovo seit einigen Tagen mit Aggression. Der Präsident und Premierminister von Serbien fordern die Rückkehr der serbischen Armee in den Kosovo“

EU-Mitgliedschaft

Auch einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat der Kosovo nun gestellt. Das entsprechende Dokument unterzeichneten Staatspräsidentin Vjosa Osmani, Ministerpräsident Albin Kurti und Parlamentspräsident Glauk Konjufca am Mittwoch in der Hauptstadt Pristina. Für den jüngsten Staat Europas war es ein eher symbolischer Akt: Die EU-Mitgliedschaft ist für das seit 2008 unabhängige Land derzeit nicht in Reichweite.