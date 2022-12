"Nichts mit Katar zu tun": EU-Parlamentsvize Kaili weist Vorwürfe zurück

Die maltesische EU-Parlamentschefin Roberta Metsola hatte sich bereits am Montag in einer eindringlichen Rede an das Parlament gewendet. Sie sprach angesichts der Enthüllungen von Wut, Zorn und Kummer und kündigte eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe im Parlament an.

Sechs Verdächtige

Aus ihrer griechischen Pasok-Partei und der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament wurde Kaili bereits ausgeschlossen. Um sie nun noch als Vizepräsidentin des EU-Parlaments abzusetzen, müssen mindestens zwei Drittel der Abgeordneten dem Vorschlag zustimmen.