Koranverbrennung: Aus Angst vor Anschlägen führt Dänemark Grenzkontrollen ein

Harte Linie

Doch in Dänemark ist dieser Schritt nicht so einfach. Denn zum einen wird die Meinungsfreiheit dort so stark wie in keinem anderen skandinavischen Land verteidigt. Zum anderen fährt Dänemark eine harte Linie gegen muslimische Migranten. So hat die derzeitige Regierung, die aus Sozialdemokraten und bürgerlichen Parteien besteht, Pläne, die Asylaufnahme auf null zu reduzieren. Vier offen antimuslimische Oppositionsparteien, die im Parlament sitzen, erhielten bei der letzten Wahl im Jahr 2022 immerhin über 18 Prozent der Stimmen. Sie sehen ihre Stunde gekommen.