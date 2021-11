Konkurrenz für Karas: Roberta Metsola will EU-Parlamentschefin werden

EU-ÖVP-Abgeordneter Othmar Karas bekommt Konkurrenz im Rennen um den Posten des EU-Parlamentspräsidenten: Die maltesische EU-Mandatarin Roberta Metsola kündigte ihre Kandidatur für die interne Wahl in der Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) in einem Schreiben an ihre Fraktionskollegen an. Das berichtete das Onlineportal Politico am Dienstag. Die 42-Jährige wird demnach als Konsenskandidatin in der größten Fraktion im EU-Parlament gehandelt.