Europäischer Gerichtshof: Urteile gegen Ungarn und Polen

Die Kriminalisierung von Flüchtlingshelfern in Ungarn ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs rechtswidrig. Das entsprechende Gesetz der rechtsnationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban verstoße gegen EU-Recht, urteilten die EuGH-Richter am Dienstag in Luxemburg.

"Stop-Soros-Gesetz"

Hintergrund des Urteils ist eine Klage der EU-Kommission gegen das Gesetz von 2018, das auch als "Stop-Soros-Gesetz" bezeichnet wird. Es kriminalisiert Aktivisten und Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, die Migranten dabei helfen, einen Asylantrag zu stellen, obwohl diese nach ungarischen Kriterien wohl nicht schutzberechtigt sind.