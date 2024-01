Konflikte in Myanmar: Granate trifft chinesische Stadt

Im Konflikt von Rebellen und der Armee in Myanmar ist in einer chinesischen Grenzstadt eine offenbar fehlgeleitete Granate eingeschlagen und hat laut Staatsmedien mehrere Menschen verletzt. China habe nach dem Vorfall in Nansan in der sĂŒdwestchinesischen Provinz Yunnan bei den "betroffenen Parteien" Protest eingelegt, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Donnerstag in Peking.

Man habe die Konfliktparteien im Norden Myanmars aufgerufen, das Feuer einzustellen und ZwischenfĂ€lle zu vermeiden, die den Frieden und die Sicherheit an der Grenze Myanmars und Chinas gefĂ€hrdeten. Bei dem Einschlag, der sich am Mittwoch ereignete, wurden laut örtlichen Medienberichten fĂŒnf Menschen verletzt. Auf Videos war eine Explosion an einer Straße zu sehen. Weitere Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten zerstörte GeschĂ€fte und verletzte Menschen. Die Bilder konnten jedoch zunĂ€chst nicht unabhĂ€ngig verifiziert werden.

