Kommt nun die Einigung zum AI Act der EU?

Die Verhandlungen über den EU-Rechtsrahmen zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (AI/KI) befinden sich in der Schlussphase. Es bestehe ein 50 zu 50 Chance, dass die Verhandlungen über den AI Act zwischen den EU-Institutionen am 6. Dezember abgeschlossen werden, sagte der Chefverhandler des Europaparlaments, der Rumäne Dragos Tudorache, am Mittwoch gegenüber Journalisten in Brüssel. "Wir sind in der finalen Phase."

Tudorache bestätigte aber, dass Frankreich, Deutschland und Italien noch Widerstände gegen den bestehenden Entwurf hätten. Frankreich wolle insbesondere verhindern, dass die EU-Gesetzgebung zu sogenannten Foundation-Modellen als Grundlagen für Künstliche Intelligenz das Entstehen europäischer Champions in diesem Bereich verhindere. Deutschland wolle vor allem die Anwendungen zu KI und die Forschung nicht behindert wissen, sagte der rumänische EU-Abgeordnete. Am Freitag sollen die EU-Botschafter die Position des Rates vor den Verhandlungen mit dem EU-Parlament festmachen.

