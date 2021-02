Kommt jetzt auch in Schweden der erste Lockdown?

"Es kann notwendig sein, Teile Schwedens abzuriegeln", sagte Gesundheitsministerin Lena Hallengren mit ernster Mine am Mittwoch. Die Sozialdemokratin begründet den Schritt mit einem fehlenden Rückgang der Infektionszahlen und der Furcht vor der "Dritten Welle". Hintergrund: In Schweden ist es zu lokalen Ausbrüchen mit der aus Großbritannien stammenden Mutante B.1.1.7. gekommen – in der Region Gävleborg nördlich von Stockholm etwa ist jede fünfte Infektionsprobe darauf zurückzuführen. Kommt es nun zum ersten Lockdown in Schweden, das ja bisher einen Sonderweg beschritt?

Selbst im vergangenen Frühjahr waren in dem nordischen Land keine Sperren verhängt worden, auch im Winter gab es bisher viel weniger Restriktionen als in anderen Staaten. Doch nun könnte nach den Worten der Gesundheitsministerin alles anders werden.