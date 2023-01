Nur 42 Millionen Kilometer - so gering wird die Entfernung zwischen dem extrem seltenen Kometen C/2022 E3 (TFZ) und der Erde sein, wenn der Himmelskörper Anfang Februar der Erde am nächsten kommen wird. Das entspricht etwa einem Drittel der Enfernung der Erde zur Sonne.

Aber schon ab morgen Nacht könnte der Komet mit sogar mit freiem - notwenigerweise aber geschultem - Auge erkennbar sein. Die maximale Helligkeit des Kometen gilt als bemerkenswert, unter sehr dunklem Himmel könne man ihn möglicherweise erkennen - sofern man genau wisse, wo er ist, sagt der Vorsitzende der Sternfreunde in Deutschland, Sven Melchert.

Ohne Fernrohr oder Fernglas und ohne die n√∂tige Erfahrung d√ľrfte es aber dennoch schweirig werden, den Kometen am Himmel zu entdecken.

Ende J√§nner d√ľrfte der Himmelsk√∂rper seine maximale Helligkeit erreichen. "Derzeit entwickelt sich seine Helligkeit besser als prognostiziert, das schaut sehr gut aus", sagte Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft f√ľr Astronomie (WAA) zur APA. Um st√∂rendes Mondlicht zu vermeiden und aufgrund der prognostizierten Helligkeitsentwicklung empfiehlt der Experte in den Tagen vor Neumond (21.1.) bis etwa zum Halbmond (28.1.) zu beobachten. "Am Abend steht er noch ziemlich tief im Norden, zeigt sich aber etwa ab Mitternacht von Nord bis Nordost hoch am Himmel", so Pikhard. Bei der Suche hilft, sich am Sternbild "Kleiner Wagen" mit dem Polarstern zu orientieren.

Der Komet C/2022 E3 (ZTF) wurde vor knapp zwei Jahren an der Zwicky Transient Facility (ZTF) am Palomar Observatory in Kalifornien (USA) entdeckt. Bisher hat sich seine Entwicklung an die Helligkeitsprognosen gehalten, mit Teleskopen aufgenommene Bilder im Internet zeigen eine helle gr√ľnliche Koma des Kometen, einen kurzen breiten Staubschweif und einen langen schwachen Ionenschweif.

Er ist rund einen Kilometer gro√ü, hat aber eine etwa 50.000 Kilometer messende Teilchenh√ľlle. Diese entsteht, wenn sich der Komet der Sonne n√§hert und erw√§rmt, sodas sich Partikel aus seinem Eis l√∂sen und in den Schweif wandern.