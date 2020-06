Wahlen entscheiden über Frieden mit Rebellen

Ein Ende des Krieges oder Krieg ohne Ende." Das ist Juan Manuel Santos’ Motto. Kolumbiens Präsident versucht seit seiner Wahl 2010, Frieden zu schaffen. Seit 50 Jahren führt die marxistische Guerilla-Organisation FARC (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens) Krieg gegen den Staat. 220.000 Menschen starben, vier Millionen wurden zu Binnenflüchtlingen. Seit 2012 führt Santos Friedensverhandlungen mit der FARC. Und auch mit der kleinen Nationalen Befreiungsarmee ELN plant er Gespräche. Ob und wie weiterverhandelt wird, entscheidet sich am Sonntag. In einer Stichwahl tritt der rechtsgerichtete Santos, der beim ersten Wahlgang am 25. Mai 26 Prozent der Stimmen erhalten hat, gegen seinen ebenfalls rechten Herausforderer Oscar Ivan Zuluaga (29,3 Prozent) an. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Wenn Santos gewinnt, will er die Verhandlungen "beschleunigen".