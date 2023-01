Kohle-Protest in Lützerath: Verbliebene Aktivisten verlassen Tunnel

Klimaschützer wollen bis dahin weiter gegen den Braunkohleabbau protestieren, auch am Montag gab es mehrere Aktionen.

So wurde im rund 20 Kilometer von Lützerath entfernten Tagebau Hambach in den frühen Morgenstunden ein Schaufelradbagger besetzt. Außerdem seilten sich Klimaaktivisten in Rollstühlen von einer Autobahnbrücke bei Lützerath ab.