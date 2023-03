Kocher reist mit Wirtschaftsvertretern nach Saudi-Arabien

Chancen für österreichische Firmen in Saudi-Arabien

Vor allem in den Bereichen Infrastruktur, Mobilität und grüne Technologien sieht Kocher gute Chancen für österreichische Firmen am saudischen Markt. "Mittlerweile ist Saudi-Arabien nach Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten der drittwichtigste Exportmarkt für österreichische Unternehmen im Nahen und Mittleren Osten, wobei wir von einer Fortsetzung dieser Entwicklung ausgehen", so der Minister laut Aussendung.

Im Rahmen der Reise wird Kocher auf den saudischen Wirtschaftsminister Al-Ibrahim, Energieminister Abdulaziz bin Salman Al-Saud, Industrie- und Bergbauminister Al-Khurayf, Handelsminister Al Quassabi sowie den Gouverneur des Public Investment Fund Al-Rumayyan treffen.