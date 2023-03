"Sei kein Kocher": SPÖ verunglimpft Minister auf Twitter

Es gilt in Politik und Medien als ungeschriebenes Gesetz: Namen sollen nicht verunglimpft werden. Wer über medienethische Grundkenntnisse verfügt, weiß das. Zum Kreis der Uniformierten zählt wohl der Betreiber des Twitter-Accounts der SPÖ.

In Anlehnung an die Teilzeit-Debatte, die Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in einem KURIER-Interview vor zweieinhalb Wochen lostrat, wirbt die SPÖ mittlerweile für einen Vier-Stunden-Tag. Unter dem Hashtag #seikeinkocher verbreitet sie das Sujet eines Wasserkochers samt Balkendiagramm. Ob der Namenswitz auf Kosten des Ministers wirklich nötig ist, um die eigenen politischen Forderungen zu unterstreichen?