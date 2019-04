Klimawandel: Obama ruft in Köln zu großen Schritten auf

Vertrauliches Gespräch mit Merkel

Nach seinem Kurzaufenthalt in Köln reist Obama am Freitag weiter nach Berlin, wo Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) den früheren US-Präsidenten am Nachmittag zu einem vertraulichen Gespräch im Kanzleramt empfangen will.

Obama hatte in seiner Amtszeit als US-Präsident (2009 bis 2017) eng mit Merkel zusammengearbeitet. Seit dem Antritt seines Nachfolgers Trump kühlte sich das deutsch-amerikanische Verhältnis deutlich ab. Dies dürfte eines der Themen bei der Begegnung am Freitag sein.

Am Samstag trifft Obama in der deutschen Hauptstadt dann mit Hunderten jungen Europäern zusammen. Mit seinen jungen Gesprächspartnern will sich der frühere US-Präsident über Führungsverantwortung in einer Gemeinschaft und ziviles Engagement austauschen, wie die Obama Foundation im Vorfeld mitteilte.