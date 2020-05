Klimawandel: Junge rufen nach (starkem) Staat

Belegt vor allem die Antwort auf die erste Frage den Ruf nach einem „starken Führer“ in der Krise? Wie ja auch schon diverse Umfragen in der Vergangenheit etwa in Österreich ergeben haben, dass sich jeder Vierte einen „starken Führer“ wünscht. Oder steht dahinter einfach die Haltung „der Staat soll machen“? „Unbedingt Zweiteres“, sagt Isabell Hoffmann von der Bertelsmann-Stiftung zum KURIER. „Die Umfrage zeigt ein großes Bedürfnis nach Orientierung und Handlungsfähigkeit des Staates.“

Auch Shalini Randeria, Soziologin und Rektorin des Instituts für die Wissenschaft vom Menschen, sieht das so: „Das Vertrauen in die Demokratien ist in den vergangenen zehn Jahren weltweit gesunken, die Demokratien haben sich zum Teil ausgehöhlt, die rechtsstaatlichen Institutionen geschwächt – das erzeugt bei vielen Jungen ein Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit“, sagt sie zum KURIER. Daher der Ruf nach einer starken Hand, der wohl eher einer nach dem Staat als nach einer Führungspersönlichkeit sei. Dass der Ruf bei den Jungen lauter sei als bei den Älteren, belege nur, dass Erstere sich von der Klimakrise viel mehr betroffen fühlten.