Klimawandel: Grönland verlor eine Million Tonnen Eis - jede Minute

Der Grönländische Eisschild hat im vergangenen Jahr einen Rekordverlust an Masse verzeichnet. Eine Million Tonnen Eis ging verloren - und das jede Minute.Zu diesem erschreckenden Ergebnis kamen Wissenschafter durch die Auswertungen von Satellitenbeobachtungen und Modelldaten, wie das Alfred-Wegener-Institut am Donnerstag in Bremerhaven mitteilte.