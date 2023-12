Klimakonferenz: Verhandlungen in einer Sackgasse, keine Einigung in Sicht

Die Verhandlergruppe der „High Ambition Coalition“, in der neben anderen auch die EU und die Inselstaaten organisiert sind, macht dem Präsidenten dieser Klimakonferenz, Sultan Al Jaber, entsprechend Druck.

Ziel ist, das Schlussdokument so weit zu verschärfen, dass ein Überleben dieser Staaten möglich bleibt, und damit das 1,5°C-Ziel.

Das scheint aber unmöglich, weil anderen Staaten der Entwurf jetzt schon zu weit geht.

Gegen einen Beschluss zum Ausstieg aus den fossilen Energien hatten zuletzt einige Länder Bedenken geäußert, darunter das ölreiche Saudi-Arabien, aber auch China, der finanzschwache Irak, Indien und Russland.



Was die Wortwahl betrifft, so gilt Saudi Arabien als Speerspitze dieser Länder, die auf eine andere Formulierung drängen. Insbesondere geht es darum, dass die "Emissionen", nicht jedoch die "fossilen Energien" als Verursacher der Klimakrise Erwähnung finden. Idee dahinter ist, dass Öl und Erdgas weiter verbrannt werden könne – es müssten nur die CO2-Emissionen sofort abgefiltert werden und zum Beispiel in Tiefspeicher unter der Erde verpresst werden. Technisch wäre das möglich, nur ist es teuer - und wurde bisher nur in kleineren Projekten erprobt.