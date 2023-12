Klimakonferenz: Schlussdokument will nur Reduktion von fossiler Energie

Der vorgelegte Entwurf wird allerdings nicht der finale Text sein. Heute, Dienstag, und vielleicht noch Mittwoch wird es überarbeitete Texte geben. Das Spannende dabei ist, inwieweit Chefverhandler Al Jaber den nun vorliegenden Entwurf verschärfen kann, sodass auch die vulnerablen Staaten zustimmen können, aber nicht so weit zu verschärfen, dass Ölstaaten wie die Saudis oder Russland nein sagen. Grund: UN-Konferenzen verlangen einen Konsens über das Schlussdokument, es darf also niemand dagegen sein.

Die nächsten 24 bis 48 Stunden werden also noch spannend. Das müssen sie sogar, denn spätestens am Freitag soll am Gelände der Klimakonferenz ein irgendwie weihnachtlich anmutendes „Winterland“ mit Rentieren und künstlichem Schnee eröffnet werden.