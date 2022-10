Greta Thunberg findet es falsch, Atomkraftwerke abzuschalten

In einem Interview in der deutschen Talkshow Maischberger sagte die Klima-Aktivistin Greta Thunberg, dass sie es in der aktuellen Situation für falsch hält, die noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland abzuschalten und stattdessen weiter auf Kohlekraftwerke zu setzen. Gegenüber der Moderatorin Sandra Maischberger sagte sie: "Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden."

Die 19-jährige Gründerin von Fridays for Future verweist in der "aufgeheizten Debatte" darauf, dass es eine schlechte Idee sei, auf Kohle zu setzen, solange "das andere" noch existiere. Die Menschen hätten sich "selbst abhängig gemacht und eine Gesellschaft geschaffen, in der wir nicht in der Lage sind, mehr als ein Jahr in die Zukunft zu schauen."