Die Begeisterung in Europa war endend wollend: Dass Deutschland mit seinem bis zu 200 Milliarden Euro schweren "Doppel-Wumms" Verbraucher und Unternehmen in der Energiekrise abschirmen will, hat andere EU-Länder irritiert. Berlin verschaffe sich - wieder einmal - einen Vorteil gegenüber anderen Staaten, die weniger Finanzmittel haben, hieß es da vor allem aus dem Süden.

Bis zu 300 Milliarden Euro hat Deutschland für Entlastungen eingeplant. Das entspricht demnach etwa 8 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP). In Spanien etwa liegt der entsprechende Anteil demnach nur bei 2,9 Prozent, in den Niederlande bei etwa 5 Prozent.

Wie sieht es im Rest Europas aus?