Kim Jong-un wohnt Raketentest nicht bei und startet grüne Offensive

Dies soll offenbar auch in Pjöngjang einziehen – wie die KCNA am Freitag vermeldete, wird die Hauptstadt begrünt. Mittels spezieller Samen sollen bald Ginko-Bäume, Kiefern, Tannen, Korea-Kiefern, ölhaltige Kastanien und Schiefblätter wachsen.

Zahlreiche westliche Staaten hatten den mutmaßlichen Hyperschall-Raketentest Kims scharf verurteilt. Das international weitgehend isolierte Nordkorea steht wegen seines Atom- und Raketenprogramms unter strikten US- und UNO-Sanktionen. Am Freitag will der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über die Lage beraten.