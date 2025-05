Steve Bannon , immer noch einer der einflussreichsten Stimmen der Maga-Bewegung , sieht darin einen Fehler. „Ich glaube, niemand berücksichtigt, wie Verwaltungs-, Management- und Tech-Jobs für Menschen unter 30, Einstiegsjobs, die in den Zwanzigern so wichtig sind, wegfallen werden“, erklärte der rechtspopulistische Aktivist in seinem Podcast „War Room”. Prognose: Der Einfluss von KI auf den Arbeitsmarkt werde ein zentrales Thema des Präsidentschaftswahlkampfes 2028 sein.

Die neuen Claude-Versionen Opus 4 und Sonnet 4 des Unternehmens sorgten kürzlich für Schlagzeilen, weil sie in Versuchsanordnungen „extremes Erpressungsverhalten“ an den Tag gelegt hätten. Sie versuchten menschliche Nutzer, die mit der Abschaltung des Systems drohten, davon abzuhalten. Wie? Sie drohten damit, Informationen über eine außereheliche Affäre des betreffenden Ingenieurs an die Medien durchzustechen. Auch zum Kauf von von Drogen oder anderen illegalen Gütern im Darknet seien die Systeme in der Lage gewesen.

Es fehle an Grundwissen

Amodeis Szenario geht von der Überzeugung aus, dass schon in wenigen Monaten „eine große Zahl von KI-Systemen existieren wird, die in nahezu allem ­besser und schlauer sind als Menschen”. Dies erkläre sich durch die immer schnelleren Fortschritte bei der Verfeinerung der Systeme. Anstatt die Risiken, die damit einhergehen, klar zu benennen, duckten sich viele KI-Unternehmer weg. In der Politik fehle es an Grundwissen, um die Gefahren einzuschätzen. Das Gros der Arbeitnehmer werde die Risiken einer „Job-Apokalypse” erst dann registrieren, wenn es bereits zu spät ist.