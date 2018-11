CIA: Saudi-Kronprinz erteilte Auftrag für Khashoggi-Mord

Die CIA geht Medienberichten zufolge davon aus, dass Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi angeordnet hat.

Die Washington Post berichtete am Freitag (Ortszeit), der US-Geheimdienst stütze sich dabei unter anderem auf ein Telefonat von Khashoggi mit dem saudiarabischen Botschafter in den USA, einem Bruder des Kronprinzen. Laut New York Times hat die CIA allerdings keinen eindeutigen Beweis für ihre These.

Laut Washington Post kam die CIA nach Auswertung mehrerer Quellen zu dem Schluss, dass 15 saudi-arabische Agenten in einer Regierungsmaschine nach Istanbul geflogen waren und Kashoggi dort im Konsulat ihres Landes töteten. Zuvor habe der saudi-arabische Botschafter in den USA, Kronprinz Mohammeds Bruder Khalid bin Salman, Khashoggi zugesichert, dass keine Gefahr bestehe, wenn er in dem Istanbuler Konsulat Papiere für seine Hochzeit besorge.