Khashoggi-Bericht: Trump lässt Frist verstreichen

Es geht um Sanktionen

Republikaner und Demokraten hatten vor vier Monaten ein Gesetz aktiviert, das der Regierung 120 Tage Zeit für einen Bericht gab. Die Frist läuft am 8. Februar aus. Der Kongress will wissen, ob die Regierung Sanktionen gegen Personen in die Wege leiten will, die für die Tötung Khashoggis verantwortlich sind.

Mordfall Khashoggi

Khashoggi, der zuletzt in den USA gelebt hatte, war im Oktober in einem saudi-arabischen Konsulat in der Türkei getötet worden. Türkischen Medienberichten zufolge wurde er zuvor gefoltert. Seine Leiche ist bis heute verschwunden.

Der wichtige US-Verbündete Saudi-Arabien hatte zunächst behauptet, der Journalist habe das Konsulat nach seinem Besuch wieder verlassen. Erst Wochen später hatte das Land unter großem internationalen Druck eingeräumt, der Journalist sei im Konsulat nach einem Kampf ums Leben gekommen.

Trump hatte diese Darstellung umgehend als glaubwürdig bezeichnet, während andere Staaten weitere Erklärungen forderten.