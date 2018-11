Trump: Mitwisserschaft von Kronprinz bei Kashoggi-Mord möglich

Zugleich teilte Trump mit, dass die USA trotz der Tötung Khashoggis an der engen Partnerschaft mit Riad festhielten: Washington bleibe ein "unverbrüchlicher Partner" Saudi-Arabiens. Die Untersuchungen der US-Geheimdienste zu dem gewaltsamen Tod Khashoggis in Istanbul dauern nach Angaben des US-Präsidenten noch an.

Website veröffentlichte angebliche Zitate von Mord

Sieben Wochen nach dem Mord am Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul hat eine türkische Webseite erstmals angebliche Zitate aus den Tonaufnahmen von der Tat veröffentlicht. Auf den Bändern sei zu hören, wie der Regierungskritiker ruft: "Lassen Sie meinen Arm los, was denken Sie, was Sie da tun", heißt es in dem Bericht des Mediums Habertürk.