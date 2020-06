Keine Entscheidung zwischen Ost und West nötig

Der Vier-Punkte-Plan sieht die erwähnte Neutralität bzw. Bündnisfreiheit und ebendiesen von Kurz angesprochenen "Europäischen Wirtschaftsraum Ost" vor, an dem sich auch andere Ex-Sowjetrepubliken beteiligen könnten. Außerdem solle die Krim wieder zu jenem Status zurückkehren, den sie vor der Eingliederung durch Russland hatte.

Die EU soll die Ukraine einerseits finanziell unterstützen, andererseits durch Experten bei der Stärkung des Rechtsstaates, dem Kampf gegen die Korruption sowie dem verfassungsrechtlichen Schutz von Minderheiten.

Entscheidend für das Verhältnis sowohl Europas als auch der Ukraine zu Russland ist der vierte Punkt: Kiew soll sich nicht zwischen West oder Ost entscheiden müssen – sondern zu beiden Seiten gute Beziehungen unterhalten können. Das heißt in der Praxis, dass die Ukraine sowohl das EU-Assoziierungsabkommen unterzeichnen wie auch der Eurasischen Wirtschaftsunion beitreten kann, die Russland aufbaut. Kurz bemühe sich "um ein Ende des Blockdenkens", heißt es aus dem Außenministerium in Wien gegenüber dem KURIER. Er werde den Vier-Punkte-Plan auch aktiv in die Gespräche der EU-Außenminister am Freitag und Samstag in Athen einbringen.

Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Neuausrichtung der gemeinsamen Politik gegenüber der Ukraine und anderen Ex-Sowjetrepubliken. Die neue Linie dürfte im Grundsatz dem entsprechen, was Kurz will: Die EU solle ihre Partnerländer nicht vor "starre Entscheidungen" stellen, forderten die Außenminister Deutschlands, Polens und Frankreichs zu Wochenbeginn in einer Erklärung. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, man könne "entweder sich der EU annähern oder mit Russland zusammenarbeiten".