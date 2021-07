Keine dritte Impfung: Israels Regierung bleibt gelassen

Die steigenden Zahlen der positiv Getesteten hängen auch mit den steigenden Test-Zahlen zusammen, erinnerte am Freitag die Direktorin des Medizinischen Zentrums Wolfson in Tel Aviv. Dr. Anat Angel warnte vor Panik-Mache: „Alles in allem steigen die Zahlen sehr langsam.“ 855 neue positiv Getestete waren es am Vortag. Was 1,52 Prozent der Gesamtzahl ausmacht. Zum Vergleich: In der letzten Welle lag diese Zahl bei 9 Prozent.