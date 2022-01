Kein Sieger bei Präsidentenwahl in Rom

Unterdessen laufen die Verhandlungen unter den politischen Kräften für die Suche nach einem parteiübergreifenden Kandidaten auf Hochtouren. Matteo Salvini, Chef der rechten Lega, und Sozialdemokratenchef Enrico Letta führten am Montag Gespräche über die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes anstelle des scheidenden Präsidenten Sergio Mattarella. "Letta und Salvini arbeiten an einigen Optionen und werden sich am Dienstag wiedersehen", erklärten die Lega und die Demokratische Partei in einer gemeinsamen Erklärung.

Draghi gilt als Favorit

Ministerpräsident Mario Draghi gilt als Favorit für den Wechsel vom Amt des Premiers in jenes des Präsidenten, was jedoch zu vorgezogenen Neuwahlen führen könnte. Draghi traf am Montag Lega-Chef Salvini. Noch unklar ist, ob die Lega bereit wäre, Draghis Wechsel zum Präsidenten zu unterstützen. Befürchtet wird politische Instabilität, sollte die Regierung Draghi zu Ende gehen.