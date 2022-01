Präsidentschaftswahl: Schicksalsstunden für Italien

So steigen seit ein paar Tagen wieder die Risikoauflagen für Italiens Staatsanleihen im Vergleich zu den deutschen. Zwar liegen sie im Moment "nur" bei 140 – verglichen mit November 2011, als sie die Quote 552 erreichte und Silvio Berlusconi das Amt des Regierungschefs abgeben musste, ist das zwar nichts. Trotzdem ist es ein beunruhigender Indikator für Italien, das in der Rangliste der weltweit am höchsten verschuldeten Staaten auf Platz drei liegt.

Absage mit Bedingungen

Wie damals war es auch diesmal der 85-jährige Berlusconi, der Italien wochenlang nach seiner Pfeife tanzen ließ.