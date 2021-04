Kein Sessel für Von der Leyen: EU-Ratschef Michel entschuldigt sich

Zwei Männer unter sich, die Frau als geduldete Zuhörerin - dieses Bild bleibt vom jüngsten Besuch der EU-Spitze in Ankara in Erinnerung. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel hatten wie berichtet am Dienstag den türkischen Präsidenten Erdogan besucht, um eine neuerliche Annäherung der Staatengemeinschaft an die Türkei auszuloten. Allein, für die mächtigste Frau der EU stand kein Sessel bereit, sie musste auf dem Sofa Platz nehmen.

Während die türkische Regierung am Mittwoch Deutschland den Schwarzen Peter zuschob und sagte, dieses sei in die Vorbereitungen des Fototermins eingebunden gewesen, hagelte es aus zahlreichen EU-Ländern Kritik an Erdogan - aber auch an Michel, den die skurrile Situation in Ankara so gar nicht zu irritieren schien und der sich zunächst nicht zu dem Vorfall äußerte.

"Ursula und ich"

Das sei absolut nicht der Fall gewesen, teilte der Belgier schließlich am Abend via Facebook mit und erklärte die Gründe für sein Handeln: "Einige Bilder lösten Reaktionen und manchmal harte Interpretationen aus. Was mich dazu bringt zu reagieren."