Kein Christbaum, kein Truthahn? Briten befürchten "Albtraum-Weihnachten"

Ist die Sprit-Panik in Großbritannien, samt Hamsterkäufen und Handgreiflichkeiten an Tankstellen, eine Vorschau auf eine noch größere Bescherung zur schönsten Zeit des Jahres? „Albtraum-Weihnachten“ befürchten jedenfalls Experten und Medien wegen der von Brexit und Covid verursachten Versorgungsprobleme für so manche Familie.