Kein Ben & Jerry’s-Eis mehr in besetzten Palästinensergebieten

„Es ist unvereinbar mit unseren Werten, Ben & Jerry’s Eiscreme in den okkupierten palästinensischen Gebieten zu verkaufen“, heißt es in der Mitteilung. Man erkenne die „von unseren Fans und zuverlässigen Partnern geteilten Bedenken“ an. Welche Partner gemeint sind, ließ das Unternehmen offen.