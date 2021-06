Katholische Bischöfe gegen den streng katholischen Joe Biden

Biden ist persönlich gegen Schwangerschaftsabbrüche, will aber die seit bald 50 Jahren geltende und zuletzt stark unter Beschuss geratene Gesetzeslage (Roe versus Wade = Abtreibung ist legal) unangetastet lassen.

Das Papier mit dem unverdächtigen Titel „Bedeutung der Eucharistie im Leben der Kirche“ kam gegen den ausdrücklichen Rat Roms zustande. Kardinal Luis Ladaria, Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan, hatte die US-Bischöfe gewarnt, dass auf diesem Weg mehr Zwietracht erzeugt würde.

Katholische Medien in den USA sprechen von einer Art Stellvertreterkrieg: Die konservativen Geistlichen um Erzbischof Jose Gomez, Chef der Bischofskonferenz, prügelten auf Biden ein, meinten aber in Wahrheit Papst Franziskus, der bei Themen wie Klimaschutz und Armutsbekämpfung im US-Präsidenten einen Verbündeten hat. Dass Kirchenobere sich im Fall Biden in einen Kulturkrieg ziehen ließen, werde dem Katholizismus schaden.

Ohnehin fällt auf, dass der Ton der Bischöfe in grellem Kontrast zu der Nachsichtigkeit steht, die das gleiche Gremium Trump angedeihen ließ. Weder wurden dessen außereheliche Eskapaden noch die Anstachelung zur Erstürmung des Kapitols am 6. Januar substanziell erörtert; geschweige denn gegeißelt.

Einstweilen ist der Vorstoß gegen Biden folgenlos. Es handelt sich um einen Entwurf. Ohne den Segen des Vatikan geht gar nichts.

Bis dahin gilt: Jeder Bischof entscheidet vor Ort autonom darüber, wer die Kommunion erhält. In Washington ist die Sache eindeutig. Kardinal Wilton Gregory sieht keinen Anlass, dem praktizierenden Katholiken die Kommunion zu verweigern. Wie es sich in Bidens Heimatbundesstaat Delaware verhält, ist noch offen. Der neue Bischof William Koenig hat bisher ein klares Wort vermissen lassen.