Katar will Saudis Öl ins Feuer gießen

Dass sich die Katari auf die Gasförderung konzentrieren wollen, hält der Experte indes für eine richtige Entscheidung. Dazu hätten sie aber aus dem Förderkartell nicht austreten müssen – die OPEC ist traditionell nur für Öl zuständig. Und sollte dessen Preis weiter sinken, würde sich Katar „selbst ins Knie schießen“: Der Gaspreis ist immer noch an den für Öl gekoppelt. Politisch hält es Weinberg für bedenklich, dass die in einem Wirtschaftskrieg steckenden Nachbarn Katar und Saudi-Arabien nun nicht einmal mehr auf OPEC-Ebene kommunizieren.

Die OPEC, die seit 1960 besteht, hat ihren Sitz in Wien, am Donnerstag treffen sich dort die jeweiligen zuständigen Minister der Mitgliedsstaaten. Da die OPEC drei Viertel der weltweiten Ölreserven in sich vereint, spielt sie eine gewichtige Rolle bei der Bestimmung des Ölpreises, der am Montag nach langer Talfahrt wieder zulegen konnte.

Es wird erwartet, dass die OPEC-Länder am Donnerstag beschließen, ihre Produktion zu drosseln und damit den Preis wieder in die Höhe zu treiben.

Für Österreich dürfte der Austritt Katars wenige Konsequenzen haben – 2017 machten die gesamten Importe aus Katar 22 Millionen Euro aus, nur 1,54 Millionen waren mineralische Brennstoffe.