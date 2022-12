"Schamlos": Kapitol-Ausschuss empfiehlt Strafverfahren gegen Trump

Die strafrechtliche Verfolgung Donald Trumps wegen seiner Beteiligung am Putschversuch des 6. Januar 2021 im Kapitol von Washington findet die Unterstützung des Parlaments. Nach 18-monatiger Arbeit empfahl der zuständige Untersuchungsausschuss dem Justizministerium am Montag in seiner letzten Sitzung einstimmig historisch bisher nie dagewesene Ermittlungsschritte.