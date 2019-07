Kapitänin geht von Bord: Rackete verlässt Sea-Watch-Crew

Die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete geht von Bord. Sie gehört nicht mehr zur Besatzung des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3".

"In ihrem Leben war sie nicht nur Schiffskapitänin. Sie wird anderes machen", sagte Racketes Anwalt Alessandro Gamberini am Donnerstag. Rackete rief unterdessen die EU zu einer Lösung für die Verteilung der im Mittelmeer geretteten Migranten auf.

"Soll nicht um mich gehen"

"Es ist mir sehr wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass es gar nicht um mich als Person gehen soll, sondern es sollte um die Sache gehen", sagte die deutsche Kapitänin in der sizilianischen Stadt Agrigent. "Wir haben Tausende von Flüchtlinge in einem Bürgerkriegsland, die dort eigentlich dringend evakuiert werden müssten. Und ich erwarte von der Europäischen Kommission insbesondere, dass sie sich möglichst schnell dazu einigt, wie diese Bootsflüchtlinge in Europa aufgeteilt werden sollen."