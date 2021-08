Kanzler Kurz zu Abschiedsbesuch bei "Mutti" Merkel in Berlin

Deutschland hat mehrfach seine Absicht bekundet, sogenannte Ortskräfte - also Afghanen, die die ausländischen Mächte unterstützt hatten - auch nach Abzug der Truppen aus Afghanistan in Sicherheit bringen zu wollen. Ein weiteres Thema ist das Bestreben, Flüchtlingsströme möglichst in der Region zu halten. Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) hatten zu diesem Zweck am Montag an einer Online-Konferenz mit Afghanistans Nachbarstaaten Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan teilgenommen.

Festspiel-Abo auf Lebenszeit

Als Abschiedsgeschenk am Ende ihrer politischen Karriere als Kanzlerin bringt Kurz der musikbegeisterten Merkel eine Einladung für die Salzburger Festspiele auf Lebenszeit mit, sagte ein Sprecher gegenüber der APA. Außerdem erhält sie eine CD-Box, die zum 100. Jubiläum des Festivals 2020 erschienen ist.