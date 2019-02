Kanzler auf Tour: Was Österreich von Südkorea lernen kann

Ein Arbeitsmittagessen mit Boo Keun Yoon, dem Vizevorsitzenden von Samsung. „Gerade im Bereich Digitalisierung können wir viel lernen von Südkorea und Japan, etwa was das 5 G-Netz in Südkorea anlangt“, sagte Kurz. Österreich wolle in Sachen 5 G an die Spitze der EU kommen, Korea sei es bereits weltweit.

Ein Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in im Blue House in Seoul und eines mit Ministerpäsident Lee Nak-yeon im Regierungsgebäude. Die Lage auf der koreanischen Halbinsel vor dem neuerlichen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Ende des Monats war ebenso Thema wie die Lage in Europa (Brexit) sowie die Wirtschaftsbeziehungen – Südkorea ist immerhin nach China und Japan drittgrößter Exportmarkt Österreichs in Asien. Das bilaterale Handelshoch von 2,6 Milliarden Euro sei bemerkenswert inmitten der Tendenzen des weltweiten Protektionismus, sagte Lee. Und jährlich besuchen mehr Südkoreaner Österreich (320.000) als Japaner.

Grundlagenforschung und Anwendung

Minister Faßmann hängte Termine an der Seoul National University und mit dem Wissenschaftsminister You Young Min an und unterzeichnete ein Kooperationsabkommen in Sachen Wissenschaft und Forschung. Faßmanns Neugier in Seoul: „Wie gelingt es, Forschungsergebnisse mit der wirtschaftlichen Praxis zusammenzubringen?“ Es gebe ja oft eine Kluft zwischen der Grundlagenforschung und der Anwendung, „und Korea hat diese Kluft gut überwunden“, sagte Faßmann dem KURIER. Und: Korea gebe 4,23 Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung aus ( Österreich: 3,1). Der Premierminister wiederum streute Rosen für die österreichische Grundlagenforschung, Österreich habe immerhin 20 Nobelpreisträger hervorgebracht.

Heute heißt es dann für die Österreicher: If it is Friday, this must be Japan.