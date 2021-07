Kampf um die Zukunft Ägyptens

Die ironischen Orientalen nennen el-Baradei den Twitter-Präsidenten. Kein Mann für das Ägypten von unten – der Mehrheit des Landes, die von zwei Euro pro Tag lebt. Die gehört der Moslembruderschaft. Organisiert wie eine altkommunistische Kaderpartei hat sie 80 Jahre Folter und Gefängnis überlebt. So etwas bindet. Wenn jemand weiß, was das 80-Millionen-Volk braucht, sind sie es: „Es geht um Brot und Butter“, sagt mir Mursis Regierungschef Hishem Kandil.

Was er nicht sagt, aber meint: Jede Revolution ist ein Verteilungskampf. Und jetzt ist unser Ägypten, das da unten, dran. Kandil weiß, wie wichtig der soeben erteilte Kredit des Währungsfonds für Ägypten ist in der Höhe von 4,8 Milliarden Dollar. Was sind die Ängste der Kopten, Frauen und des Westens im Vergleich zu dem Vulkan, auf dem Ägypten tanzt? Was, sagt mir ein Journalist, wenn die Millionen nicht mehr auf Mursi hören? So oder so, verspricht mir Kandil, man werde keinen islamischen Staat errichten.

Während die Moslembrüder zuerst ihre Basis ernähren wollen, nützen die Gegner die Chance, sie vielleicht wieder von der Macht zu vertreiben: „Die Liberalen haben ihre Niederlagen nicht verkraftet“, kritisiert der Ägypter Yasser al Shimy. „Jetzt versuchen sie den Moslembrüdern das Recht abzusprechen, zu regieren.“ In der Lobby meines Hotels am Tahrir- Platz liegt der Geruch von Tränengas, wie ein Vorzeichen eines drohenden Chaos, wenn die Moslembrüder Ägypten nicht mehr kontrollieren können. Touristen ziehen in Panik aus.