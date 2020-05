Muslimbrüder schlagen zurück

Nach Protesten der liberalen Kräfte in Ägypten gegen die neue, selbst erwirkte Machtfülle von Präsident Mohammed Mursi gingen am Sonntag dessen Muslimbrüder in die Offensive. Landesweit organisierten sie Solidaritätskundgebungen für ihn. Zuvor war es auf dem Kairoer Tahrir-Platz wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Regime-kritischen Aktivisten und der Polizei gekommen.

„Die Mehrheit des Volkes hat die Entscheidungen des Präsidenten begrüßt (seine Anordnungen sind nicht mehr anfechtbar) “, sagte der Vorsitzende der Muslimbruderschaft, Mohammed Badia. Auch auf juristischer Ebene habe die Religiösen die Front gegen die Opposition eröffnet. Ein islamistischer Anwalt erstattete Anzeige unter anderem gegen Friedensnobelpreisträger Mohammed ElBaradei. Gemeinsam mit anderen und ausländischen Elementen habe er die Absicht, Mursi bei seiner Arbeit zu stören.