Justiz und Kongress: Wo Bolsonaros Grenzen liegen

Zudem liebäugelt Bolsonaro mit einem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und will zusätzliche Flächen im Amazonasgebiet für die wirtschaftliche Nutzung freigeben. Das könnte die internationalen Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel ausbremsen, da der brasilianische Regenwald als CO2-Speicher von globaler Bedeutung ist.

In seiner Rede kündigte Bolsonaro einen „nationalen Pakt“ an, um Brasilien voranzubringen. In den kommenden vier Jahren will der Rechtspopulist die weit verbreitete Korruption bekämpfen, Kriminalität eindämmen und die Wirtschaft ankurbeln. Zu seinem Kabinett gehören der prominente Anti-Korruptionsermittler Sergio Moro und der ultraliberale Wirtschaftswissenschaftler Paulo Guedes. Unter seinen Ministern sind zudem sieben Ex-Militärs.

Wie der „Tropen-Trump“ seine Politik umsetzen kann, ist noch unklar: Im Parlament ist seine Partei mit 52 von 513 Sitzen zweitstärkste Fraktion, die ehemals starke Arbeiterpartei konnte einen knappen Vorsprung (56 Sitze) verteidigen. Neben der schwierigen Bündnissuche dürfte Bolsonaro vor allem bei der Justiz auf Probleme stoßen – laut Foreign Policy eine „starke, unabhängige und mehrschichtige“, also eine Institution, die ein Mann wie Bolsonaro „fürchten solle“.