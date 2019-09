Justin Trudeau: Der Saubermann schon wieder in Erklärungsnot

Justin Trudeau (47) wurde als Shootingstar gefeiert. Liberale und Linke jubelten, als er 2015 Premier von Kanada wurde. In einer Zeit, in der Rechtspopulisten und autoritäre Herrscher auf dem Vormarsch waren, schaffte es der telegene Spross einer Politikerfamilie an die Spitze des nordamerikanischen Staates. Seine Politik der Menschlichkeit - insbesondere Flüchtlingen gegenüber - machte ihn zur Hoffnung der Liberalen auch außerhalb Kanadas, in den USA und Europa.

Doch regelmäßig muss sich der 47-Jährige scharfer Kritik stellen. Der aktuellste Fall: Ein jüngst in der "Time" veröffentlichtes Foto aus dem Jahr 2001, das den damals 29-Jährigen auf einem Kostümfest mit braun oder schwarz angemaltem Gesicht zeigt. Im amerikanischen Raum wird die Praxis, sich als Weißer das Gesicht schwarz anzumalen, um einen Schwarzen darzustellen, "Blackfacing" genannt. Sie gilt als schwer rassistisch.